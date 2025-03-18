Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не может подтвердить выход США из группы по расследованиям против России. Об этом 17 марта она сообщила в ходе брифинга для журналистов.

«Я не могу подтвердить это, потому что я об этом не слышала», — сказала она.

Левитт также призвала не воспринимать серьезно появившуюся ранее в агентстве Reuters информацию, что США якобы покинули группу по расследованию против России из-за ситуации на Украине.

«Я бы предостерегла всех от того, чтобы серьезно это воспринимать. Но могу проверить и вернуться к вам», — сообщила она.

Ранее в марте Левитт назвала Киев «невероятно упрямым переговорщиком». По ее словам, для успешного проведения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта необходимы уступки с обеих сторон, однако президент Украины Владимир Зеленский не понимает этот факт.