Губернатор Развожаев заявил о полной интеграции Севастополя в пространство РФ

За 11 лет в составе РФ Севастополь удалось полностью интегрировать в российское пространство. Об этом «Известиям» рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«У нас и Сбер работает, и Промсвязьбанк. В ВТБ с прошлого года заявили о приходе на полуостров и соответственно в Севастополь. По инвестициям у нас даже перевыполнена амбициозная задача — с 2022 по 2025 год в планах было привлечь 200 млрд рублей частных инвестиций в Севастополь. Сегодня, по оценке Росстата, объем инвестиций в основной капитал без учета средств федерального бюджета уже достиг цифры в 246,8 млрд рублей. Прогнозируем, что к концу 2025 года цифра еще увеличится», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Развожаева «Известиям»:

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