МО Сирии и Ливана достигли договоренности о прекращении огня на границе

Минобороны Сирии и Ливана договорились о прекращении огня на общей границе и усилении координации действий. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщает телеканал Syria TV.

Пресс-служба сирийского министерства обороны сообщила, что ведомство достигло соглашения с ливанскими коллегами.

Со своей стороны Ливанское национальное информационное агентство сообщило, что министр обороны Ливана Мишель Менасса провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Мархафом Абу Касрой, чтобы обсудить события на границе между двумя странами.

Ранее, 4 марта, посол России в Ливанской Республике Александр Рудаков сообщил об ухудшении обстановки на ливано-сирийской границе из-за ударов Израиля. При этом посол отметил, что на ряде пограничных пунктов, прежде всего на переходе «Маснаа», находящемся на главной автомагистрали между Бейрутом и Дамаском, сирийские и ливанские власти наладили профильное взаимодействие.