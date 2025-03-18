Президент Египта сообщил о потере $800 млн в месяц из-за ситуации в Красном море
Египет ежемесячно теряет $800 млн из-за ситуации с Красным морем. Об этом в понедельник, 17 марта, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
«Страна несет ежемесячные убытки в размере $800 млн из-за снижения доходов от Суэцкого канала из-за ситуации в этом регионе», — процитировал слова президента его официальный представитель Мухаммед аш-Шинави на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
Но президент отметил, что Египет «продолжает уверенно развиваться», несмотря на все проблемы, с которыми сталкивался на протяжении последних 15 лет.
В этот же день члены движения «Ансар Аллах» сообщили, что в ответ на агрессию США нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman и сопровождающим его военным кораблям в северной части Красного моря, использовав для этого 18 баллистических и крылатых ракет и один беспилотник. До этого член политбюро движения Хузам аль-Асад заявил, что Йемен не пойдет на переговоры с США.
Позднее хуситы пригрозили выйти на новый уровень эскалации в случае продолжения атак США. Кроме того, в движении подчеркнули, что запрет Йемена на проход кораблей в Красном и Аравийском морях распространяется и на суда США.