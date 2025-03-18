Прокуратура США начнет расследование фальсификаций на выборах 2020 года

Главный федеральный прокурор Вашингтона Эд Мартин объявил о начале расследования фальсификаций на президентских выборах 2020 года, в ходе которых победил Джо Байден. Об этом 17 марта сообщает Reuters.

«Главный федеральный прокурор президента [США] Дональда Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия, в понедельник объявил о новых усилиях по расследованию случаев фальсификации выборов», — передает агентство со ссылкой на внутреннее электронное письмо прокуратуры.

Cобщается, что Мартин уведомил сотрудников своего ведомства о создании нового офиса под названием «Специальное подразделение по подотчетности на выборах». Также он попросил набрать добровольцев для работы в нем.

27 февраля Генеральный прокурор США Пэм Бонди обвинила Федеральное бюро расследований (ФБР) в сокрытии «тысяч страниц документов» по делу американского бизнесмена Джеффри Эпштейна. В письме директору ФБР Кэшу Пателю она отметила, что все документы, кроме 200 страниц, по-прежнему хранятся в секрете в офисе бюро в Нью-Йорке.