Трамп заявил о визите Си Цзиньпина в США в недалеком будущем

Председатель КНР Си Цзиньпин в недалеком будущем посетит США. Соответствующее заявление 17 марта сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на заседании нового совета директоров в Центре Кеннеди.

«Он приедет в недалеком будущем», — приводит его слова агентство Bloobmerg.

По данным издания, американский лидер анонсировал приезд своего китайского коллеги в связи с назревающей «торговой напряженностью» между государствами.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что США и Китай ведут переговоры о проведении саммита Трампа и Си Цзиньпина в июне. Ожидается, что встреча, которая может состояться в день рождения обоих лидеров, и станет шагом к официальным торговым переговорам.