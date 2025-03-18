Гвардии рядовой Андрей Никитин отразил атаку ВСУ на позиции ВС РФ

Гвардии старший сержант Андрей Феофилов вместе с подкреплением направился к атакованному Вооруженными силами Украины (ВСУ) опорному пункту российских войск. В Минобороны России во вторник, 18 марта, рассказали о подвигах военнослужащих Армии РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Феофилов управлял автомобилем и умело маневрировал, избегая попаданий под непрекращающийся минометный обстрел. Обнаружив, что к машине направляется вражеский FPV-дрон, гвардии старший сержант ушел от столкновения, остановил транспортное средство и, покинув салон, выстрелил по цели из стрелкового оружия.

Произведя успешную доставку подкрепления к месту боестолкновения, Феофилов погрузил в автомобиль раненого российского военнослужащего и отвез его в госпиталь для дальнейшего лечения.

Также в Минобороны отметили смелые и грамотные действия гвардии рядового Андрея Никитина, который выполнял боевую задачу по удержанию позиций на важном тактическом рубеже в составе мотострелкового подразделения.

Никитин заметил перемещения ВСУ в направлении позиций российских войск и сообщил об этом командованию, после чего сразу же приступил к отражению вражеской атаки. Гвардии рядовой умело вел по противнику прицельный огонь, в то же время не забывая контролировать воздушную обстановку. Ему удалось ликвидировать четырех военных ВСУ и отстоять свой участок.

Ранее, 17 марта, в Минобороны сообщали, что гвардии сержант Иван Гринцевич выполнял боевую задачу по обеспечению непрерывной доставки боеприпасов российским мотострелковым подразделениям на передовые позиции и попал под удар FPV-дрона ВСУ. Он быстро сориентировался в сложной обстановке и смог увести автомобиль с траектории полета дрона.