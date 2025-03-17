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Пентагон подтвердил возобновление обмена данными разведки с Украиной

Представитель Пентагона Гринкевич: США возобновили обмен разведданными с Украиной
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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США возобновили предоставление военной помощи и разведданных Украине. Об этом 17 марта сообщил командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил (ВС) США Алексус Гринкевич в ходе брифинга в Пентагоне, трансляция которого велась YouTube-каналом CBS News.

«Поставки военной помощи США [Киеву] возобновлены. У нас есть подтвержденные данные: она (помощь. — Ред.) поступает на Украину», — заявил он.

Также он добавил, что Соединенные Штаты ежедневно получают отчеты об обмене разведданными. Гринкевич отметил, что «всё осуществляется, как было прежде».

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12 марта зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что возобновление Соединенными Штатами передачи разведданных Украине выглядит «не очень красиво». Она предположила, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В этот же день сообщалось, что поставки американской военной помощи на Украину через логистический хаб в аэропорту Жешув-Ясенки возобновились.

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