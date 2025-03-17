Производители медизделий в Москве нарастили выпуск более чем на треть
Московские производители медицинского оборудования в январе 2025 года нарастили выпуск продукции на 36%. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, данный показатель выше данных за аналогичный период 2024 года, сообщает сайт kp.ru. Всего в этой сфере работают свыше 300 столичных заводов, уточняет 360.ru. Они выпускают комплексы для предрейсовых осмотров, по мониторингу здоровья работников производства и другое оборудование.
По словам чиновника, в городе предусмотрен комплекс мер поддержки для производителей, отмечает RT.
Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, московские компании показывают уверенный рост в производстве медицинских изделий, пишет РИАМО.