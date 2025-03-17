SANA сообщило о гибели двух человек из-за авиаударов Израиля на юге Сирии
Два человека погибли в результате авиаударов Израиля по городу Даръа на юге Сирии. Об этом 17 марта сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.
Уточняется, что по меньшей мере два человека погибли и 19 получили ранения в результате израильских авиаударов в окрестностях южной сирийской провинции Даръа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила эти удары, заявив, что они были нанесены по военным штабам и объектам с оружием и техникой.
За неделю до этого, 10 марта, авиация ЦАХАЛ нанесла удары по военным объектам в провинции Даръа на юге Сирии. Кроме того, ВВС Израиля атаковали склады оружия, радаров и пушек, а также уничтожили танковый батальон в провинции Эль-Кунейтра.