Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Шесть населенных пунктов подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — проинформировал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в селе Тишанка Волоконовского района дрон повредил кровлю здания социального объекта.

В поселке Красная Яруга и в хуторе Фищево Краснояружского района беспилотники повредили транспортные средства.

Кроме того, в селе Нечаевка Белгородского района и в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотники повредили домостроения.

Также в хуторе Леоновка Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона было повреждено ограждение частного дома.

В этот день Гладков сообщил, что в селе Ясные Зори Белгородской области мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины «колокольчик». Он уточнил, что состояние пострадавшего тяжелое, сотрудники скорой помощи доставляют его с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы в городскую больницу.