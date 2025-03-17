Трамп обвинил команду Байдена в пренебрежении застрявшими на МКС астронавтами

Администрация бывшего президента США Джо Байдена «позорно» забыла об астронавтах, вследствие застрявших на Международной космической станции (МКС). Об этом в понедельник, 17 марта, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Это началось, когда я попросил [основателя компании SpaceX и главу департамента государственной эффективности США (DOGE)] Илона Маска подняться и забрать брошенных астронавтов, потому что администрация [экс-президента США Джо] Байдена была не в состоянии сделать это. Они позорно забыли об астронавтах, потому что посчитали это очень позорным событием для них — еще одна вещь, которую я унаследовал от этой провалившейся группы некомпетентных людей», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

По словам главы государства, космонавты будут возвращены домой в среду, 19 марта.

Ранее в этот день стало известно, что космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтами Барри Уилмором, Сунитой Уильямс и Ником Хейгом на борту вернется с МКС 18 марта. Уточняется, что отстыковка корабля от МКС должна произойти в 20:05 по мск.