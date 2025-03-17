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СМИ узнали о намерении США признать Крым территорией РФ в рамках урегулирования

Semafor: США рассматривают возможность признания Крыма территорией РФ
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Республики Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом 17 марта сообщил портал Semafor.

«Представители администрации также обсуждали возможность того, что США обратятся к ООН с просьбой сделать то же самое», — уточняет издание.

Semafor подчеркивает, что это один из множества вариантов, который рассматривает американская сторона в попытках остановить боевые действия.

Точка мнения: почему РФ готова к любому повороту отношений с США
И чего ждать от дальнейших контактов Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя предстоящий разговор лидера США и президента РФ Владимира Путина, заявила, что стороны как никогда близки к урегулированию украинского конфликта. По ее словам, представители Соединенных Штатов и Украины уже обсуждали вопрос уступок Киевом территорий.

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