СМИ узнали о намерении США признать Крым территорией РФ в рамках урегулирования

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Республики Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом 17 марта сообщил портал Semafor.

«Представители администрации также обсуждали возможность того, что США обратятся к ООН с просьбой сделать то же самое», — уточняет издание.

Semafor подчеркивает, что это один из множества вариантов, который рассматривает американская сторона в попытках остановить боевые действия.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя предстоящий разговор лидера США и президента РФ Владимира Путина, заявила, что стороны как никогда близки к урегулированию украинского конфликта. По ее словам, представители Соединенных Штатов и Украины уже обсуждали вопрос уступок Киевом территорий.