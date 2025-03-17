СМИ узнали причину согласия Венгрии на продление антироссийских санкций

На согласие Будапешта продлить санкции Евросоюза против России повлиял звонок госсекретаря США Марко Рубио министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто. Об этом в понедельник, 17 марта, написала газета Politico.

«Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не подрывать санкционную систему блока», — говорится в статье.

Издание напомнило, что в январе Венгрия пригрозила наложить вето на регулярное возобновление антироссийских санкций, сославшись на возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Но затем Трамп неожиданно пригрозил обрушить на Москву новые ограничения, и звонок Рубио убедил Венгрию отступить, добавила «Газета.Ru».

Главы МИД стран ЕС 24 февраля утвердили 16-й пакет санкций против РФ. В список ограничений были внесены 48 физических лиц и 35 организаций. Кроме того, было решено запретить 13 банкам доступ к системе SWIFT. В тот же день верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что объединение планирует подготовить 17-й пакет антироссийских санкций.

Позднее, 10 марта, издание Euractiv сообщило, что в ЕС встревожены возможной попыткой Венгрии сорвать продление антироссийских санкций. Уточнялось, что без согласия Венгрии продление санкций невозможно.