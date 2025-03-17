Заболеваемость ОРВИ выросла в Пермском крае на 4,2%

За минувшую неделю больше 22,8 тыс. жителей Пермского края обратились к врачам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость выросла на 4,2%.

По данным ИА «Ура.ру». 170 классов в 61 школе и 166 групп в детских садах ушли на карантин в связи с высокой заболеваемости. Чаще всего жители региона заражаются сезонными коронавирусами и вирусами негриппозной этиологии.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эпидемический порог не превышен.

В Приморском крае на прошлой неделе снизилась заболеваемость ОРВИ. При этом медики стали чаще выявлять случаи гриппа В.