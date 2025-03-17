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Большая рыба

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Во всех комплектациях установлена сплошная панель с 7-дюймовой «приборкой» и 12,3-дюймовым экраном мультимедиа
Фото: Bestune
Во всех комплектациях установлена сплошная панель с 7-дюймовой «приборкой» и 12,3-дюймовым экраном мультимедиа
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Картинка на «приборке» сконфигурирована так, что обод руля перекрывает вынесенный максимально вправо спидометр
Фото: Bestune
Картинка на «приборке» сконфигурирована так, что обод руля перекрывает вынесенный максимально вправо спидометр
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Предусмотрены «горячие» сенсорные клавиши, регулировки температуры климат-контроля нет
Фото: Bestune
Предусмотрены «горячие» сенсорные клавиши, регулировки температуры климат-контроля нет
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В максимальной комплектации есть беспроводная зарядка для гаджетов
Фото: Bestune
В максимальной комплектации есть беспроводная зарядка для гаджетов
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К управлению адаптивным круиз-контролем придется приноровиться — оно вынесено на незаметный рычажок слева от руля
Фото: Bestune
К управлению адаптивным круиз-контролем придется приноровиться — оно вынесено на незаметный рычажок слева от руля
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Климат-контроль однозонный, а температура регулируется только с центрального монит
Фото: Bestune
Климат-контроль однозонный, а температура регулируется только с центрального монит
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Система кругового обзора — очень полезная вещь, особенно если картинка с камер четкая
Фото: Bestune
Система кругового обзора — очень полезная вещь, особенно если картинка с камер четкая
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Кнопка включения системы кругового обзора пропала с центрального тоннеля, где прежде была кстати
Фото: Bestune
Кнопка включения системы кругового обзора пропала с центрального тоннеля, где прежде была кстати
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Электрорегулировка сиденья есть только у водителя. Из зимних опций — лишь подогрев передних кресел
Фото: Bestune
Электрорегулировка сиденья есть только у водителя. Из зимних опций — лишь подогрев передних кресел
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