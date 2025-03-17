Во Франции уличили Трампа в перекладывании ответственности за Украину на Европу

Президент США Дональд Трамп переложил ответственность за Украину на Европу. Об этом 17 марта «Известиям» сообщил французский обозреватель, бывший дипломат Лоран Мишелон.

Эксперт объяснил этот шаг необходимым для переориентировки американского руководства на Азию.

«США решили, и Дональд Трамп заявил об этом во время своей предвыборной кампании, что после своего избрания он переключит свое внимание с России на Китай. Чтобы реализовать это, поскольку сейчас армия и бюджет США находятся в напряжении из-за Украины, всё финансирование, оружие и рабочая сила направляются туда. Это должно быть переориентировано на Азию и, в частности, на Китай. Чтобы достичь этой цели, они должны переложить бремя на ЕС», — пояснил он.

Однако у такой линии США есть проблема: Евросоюз не может представить это должном виде и заявляет, что американское руководство просто не хочет этим заниматься.

«Таким образом, разговоры о суверенитете ЕС, о стратегическом суверенитете вдали от США, это то, что отвлекает внимание французского народа», — заключил Мишелон.

Обозреватель также указал, что Великобритания несет огромную ответственность за продолжение украинского конфликта. При этом результаты урегулирования будут зависеть только от США и России, отметил он.

«Люди, которые начали конфронтацию — США — и люди, которые выигрывают ее — Россия — собираются вести переговоры. И результаты будут зависеть от этих двух главных действующих лиц», — констатировал он.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя предстоящий разговор лидера США и президента РФ Владимира Путина, заявил, что Россия и США как никогда близки к урегулированию конфликта на Украине.

Американский лидер ранее в этот день заявил, что собирается провести разговор с Путиным 18 марта. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.