Большая рыба
С рестайлингом у Bestune B70 изменился дизайн передней части
На корме стиль фонарей стал лаконичнее
Диски — 18- или 19-дюймовые в зависимости от комплектации
Панорамная крыша с люком идет во всех комплектациях
Дорестайлинговый B70 рекламировался в Китае со скрытыми дверными ручками, с ними модель в продажу не пошла. Обновленной модели они тоже не достались
Внешняя кнопка открытия багажника отсутствует
Багажный отсек крупный, внутри предусмотрены только один плафон освещения и один крючок
Объем багажника составляет 440 л. Его параметры — 110 см в длину и 100 см в ширину