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Большая рыба

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С рестайлингом у Bestune B70 изменился дизайн передней части
Фото: Bestune

С рестайлингом у Bestune B70 изменился дизайн передней части

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На корме стиль фонарей стал лаконичнее
Фото: Bestune

На корме стиль фонарей стал лаконичнее

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Диски — 18- или 19-дюймовые в зависимости от комплектации
Фото: Bestune

Диски — 18- или 19-дюймовые в зависимости от комплектации

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Панорамная крыша с люком идет во всех комплектациях
Автор: Bestune

Панорамная крыша с люком идет во всех комплектациях

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Дорестайлинговый B70 рекламировался в Китае со скрытыми дверными ручками, с ними модель в продажу не пошла. Обновленной модели они тоже не достались
Фото: Bestune

Дорестайлинговый B70 рекламировался в Китае со скрытыми дверными ручками, с ними модель в продажу не пошла. Обновленной модели они тоже не достались

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Внешняя кнопка открытия багажника отсутствует
Фото: Bestune

Внешняя кнопка открытия багажника отсутствует

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Багажный отсек крупный, внутри предусмотрен только один плафон освещения и один крючок
Фото: Bestune

Багажный отсек крупный, внутри предусмотрены только один плафон освещения и один крючок

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Объем багажника составляет 440 л. Его параметры — 110 см в длину и 100 см в ширину
Фото: Bestune

Объем багажника составляет 440 л. Его параметры — 110 см в длину и 100 см в ширину

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