Колониальный синдром

Руанда 17 марта разорвала дипотношения с Бельгией. При этом президент африканской страны Поль Кагаме 16 марта обратился к нации. В своем выступлении он отдельно остановился на отношениях Кигали с Брюсселем в контексте конфликта на востоке Демократической Республики Конго, резко обострившегося в конце января этого года, когда повстанцы из движения М23 перешли к активным наступательным действиям и взяли под свой контроль крупные провинциальные города, а вместе с ними — богатые минеральными залежами окрестности вокруг озера Киву.

По его словам, в Брюсселе продолжают руководствоваться «неоколониальными заблуждениями», пытаясь перевалить груз внутренних проблем ДРК на его страну, при этом подогревая межэтнические разногласия и лоббируя введение международных санкций против Руанды. Сейчас политическое измерение двусторонних отношений сведено к нулю — равно как и гуманитарное: в феврале 2025 года Руанда так же инициативно, ссылаясь на вмешательство Бельгии в свои внутренние дела, прекратила действие программы сотрудничества с бюджетом в €95 млн, рассчитанной до середины 2029-го.

В Бельгии считают, что основная причина внезапного успеха повстанцев, сумевших своими действиями нивелировать потенциал нескольких миротворческих миссий и заставить правительство ДРК вступить с ними в прямой политический диалог, — прямая поддержка М23 вооружениями и логистикой со стороны Руанды. Более того, речь идет о том, что руандийские солдаты напрямую участвуют в некоторых операциях. Такой взгляд не без оснований разделяют в США, Франции, Германии, Канаде, а также в ООН — и, конечно, в самой ДР Конго. Даже представитель Китая в ООН в январе 2025 года призвал Руанду прекратить поддержку этого движения.

До 2025 года такого единодушного и прямого международного осуждения Руанды не было, хотя конфликт начался не в январе, а тянется в своей текущей фазе с 2021-го с периодическими обострениями. Проблема М23 появилась еще раньше: в 2012-м, когда повстанцы впервые взяли провинцию Северное Киву. Истоки этого движения корнями уходят еще глубже, ко времени Второй конголезской войны (1998–2003), переплетаясь с тяжелыми последствиями геноцида в Руанде, случившегося в 1994 году, и наследием колониальной эпохи.

Несмотря на определенные доказательства активной роли Руанды на востоке ДРК, руководство этой небольшой восточноафриканской страны не только отвергает все обвинения, но и активно защищает свой суверенитет и право на самооборону — в том числе в районах, приграничных с ДРК.

Чтобы понять позицию Руанды, нужно признать, что причастные к конфликту стороны, их партнеры, посредники и наблюдатели смотрят на происходящее совершенно по-разному. Повстанцы из М23 считают, что они борются за справедливое будущее, поскольку центральное правительство в Киншасе уже годами не справляется с должным управлением страной и интеграцией ее отдельных частей в единую общность. Власти ДРК считают, что это не просто внутренний конфликт, а желание соседней страны — Руанды — получить контроль над месторождениями кобальта и тантала, которые высоко котируются на мировых рынках минерального сырья. Президент ДРК Феликс Чисекеди чаще всего говорит о внешней агрессии, которой подверглось республика. На Западе такой нарратив в целом поддерживают, хотя большинство этих стран на протяжении многих лет сохраняло хорошие отношения с Руандой.

А в этой стране видят в текущей ситуации прямое продолжение истории: не только событий геноцида 1994 года, но и отголосков колониального прошлого. По логике руандийского правительства, международное сообщество полностью игнорирует фактор Демократических сил освобождения Руанды (ФДЛР). Это движение, существующее на востоке ДРК, было основано бежавшими из Руанды хуту, причастными к геноциду тутси. Для президента Кагаме они продолжают оставаться существенной угрозой национальной безопасности Руанды — как минимум, потому что лидеры и участники движения имеют отношение к ряду преступлений, а сам Кагаме и его Руандийский патриотический фронт положили конец геноциду.

По мнению властей Руанды, в ДРК прекрасно понимают, как ФДЛР воспринимают в соседней стране, но не решают эту проблему и даже усугубляют ее, когда интегрируют в конголезскую армию представителей движения, идеологически готовых сражаться с тутси (а именно они составляют костяк повстанцев М23). Именно борьбу с ними имеет в виду Руанда, когда заявляет о своем праве на самооборону. И здесь она вполне открыто действует в связке с М23: так, в начале марта Кигали был выдан бригадный генерал ФДЛР Эзечиль Гакверере, причастный к убийству королевы Розали Гиканды во время геноцида.

Отношения Руанды и Бельгии непосредственно связаны с этой логикой. Во-первых, в колониальный период именно бельгийские администраторы, среди которых было популярно увлечение антропометрией, придумали искусственную этническую классификацию, которая создала предпосылки для взаимной враждебности между хуту и тутси. До прихода бельгийцев у двух народов были большие сходства в языке, традициях, религии и мировоззрении. Бельгийцы же стали делать упор на различия, сформировав колониальную администрацию из тутси. В преддверии деколонизации, ход которой они пытались затормозить, бельгийцы все «переиграли» и сделали ставку на хуту, что вскоре вылилось не в национально-освободительную борьбу, а в этнический конфликт 1959-1961 годов. Даже после того, как он завершился, основные причины взаимной враждебности не были устранены — они и привели к геноциду 1994-го.

Во-вторых, когда в апреле 1994-го ситуация в Руанде обострилась и было убито несколько бельгийских солдат-миротворцев, власти Бельгии первыми решили пустить ситуацию на самотек, посчитав, что риски слишком велики, и вывели свой контингент из миссии ООН. Этот фактор сыграл на руку хуту, устроившим геноцид тутси на фоне бездействия международного сообщества. Это же бездействие отчасти позволило некоторым из них скрыться на востоке ДРК, объединившись в ряды ФДЛР, которое, как было сказано ранее, существует и по сей день.

В-третьих, президент Руанды Поль Кагаме считает, что бельгийские колониальные власти ответственны за перекройку границ в регионе, в результате чего территория его страны была урезана. И хотя здесь историческая правда гораздо сложнее, это дает Руанде дополнительное обоснование того, почему к востоку ДРК, где значительная часть населения говорит на языке киньяруанда, у страны особый интерес.

В Брюсселе отчасти признают этот комплекс проблем. В 2000 году премьер-министр Бельгии впервые принес официальные извинения за позицию страны во время геноцида. В декабре 2024-го бельгийский суд постановил, что Бельгия совершила преступления против человечности, насильственно отнимая детей-метисов у их африканских матерей во время колониального правления в Конго, Руанде и Бурунди.

В современный период Бельгия стала одним из основных доноров финансовой помощи Руанде, тем самым пытаясь «искупить» свою вину. Например, в 2022-м она предоставила $42 млн официальной помощи для развития африканской страны.

Однако этого явно недостаточно, чтобы перевести двусторонние отношения из парадигмы взаимных обид в плоскость конструктивного сотрудничества. У Руанды есть другие партнеры и твердая готовность отстаивать свои интересы, несмотря на угрозу санкций, и даже силовым путем. Разрыв дипломатических отношений с Бельгией служит этому дополнительным подтверждением и возможным сигналом другим европейским странам, рассматривавшим возможность введения санкций против Кигали. В конце концов они по-прежнему заинтересованы в минеральном экспорте (например, ниобия и тантала) из Руанды — под эти цели в феврале 2024 года было даже подписано целевое соглашение с общим финансированием в €900 млн. Приостановить его действие, в частности, активно призывал Брюссель.

Ситуация на востоке ДРК действительно очень сложна, и однозначно «правых» и «виноватых» в ней нет. Даже при активном вовлечении Руанду нельзя назвать главной или единственной движущей силой конфликта, где этнические трения помножены на провалы правительства ДРК, скрытые интересы внешних игроков и добычу минералов. Такое положение дел позволяет руандийским властям оставаться приверженными своему нарративу.

Автор — эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ

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