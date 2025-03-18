Врач посоветовала каждый день есть около 500 г овощей и фруктов

Врач-диетолог, терапевт, к.м.н., научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева рассказала, что в день стоит съедать около 500 г фруктов и овощей.

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 17 марта, специалист отметила, что лучше всего комбинировать продукты с содержанием бета-глюканов — это растворимые пищевые волокна, укрепляющие иммунитет.

По словам Солнцевой, частью овощного меню могут стать грибы, их можно добавлять в каши, например, в перловку. Такое блюдо станет источником зерновых и грибных бета-глюканов, пишет RT.

Кроме того, кисломолочные продукты обладают иммуностимулирующими свойствами, сюда же врач отнесла фрукты и квашеные овощи.

В мае прошлого года врач Дэн Бюттнер назвал грецкие орехи и черную фасоль продуктами, способными продлевать жизнь. По его словам, ежедневно стоит съедать чашечку черной фасоли и горстку грецких орехов. В последних содержится много клетчатки, способной уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль помогает снизить риск развития смертельных раковых заболеваний, отмечает 360.ru.

В апреле прошлого года врач-эндокринолог, д.м.н. Зухра Павлова рассказала, что самые долгоживущие люди не посещают тренажерные залы, но живут в среде, где постоянно вынуждены двигаться: выращивать сады, ухаживать за домом, много ходить пешком. Также, по словам врача, во время трапезы стоит вставать из-за стола с легким чувством голода и не переедать.

Ранее эксперты из Редингского университета в Англии выяснили, что один стакан молока в день существенно продлевает жизнь. В частности, молоко уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Также оно снижает уровень холестерина, отмечает НСН.