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Диетолог перечислила отличие зеленой гречки от обычной

Диетолог Павлюк: в зеленой гречке больше витамина В и антиоксидантов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Диетолог Наталья Павлюк рассказала, в чем отличие зеленой гречки от обычной.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 17 марта, врач отметила, что зеленая гречка — это обычная, только не обжаренная. Обычная дольше и лучше хранится. Зеленая же является необработанной, в ней сохраняется больше витамина В1 и антиоксидантов.

Павлюк указала на то, что при готовке зеленая гречка быстрее теряет свою форму и превращается в «месиво». Ее можно использовать в качестве гарнира или как добавку к холодным блюдам.

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В этот же день диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru, что гречка, вопреки мифам, не может заменить мясо, поскольку содержащейся в ней белок усваивается организмом лишь на 60%. Также эта крупа не помогает сбросить лишний вес, поскольку не даст полноценного и сбалансированного питания, пишет RT. Врач подчеркнула, что длительное употребление только гречки, несмотря на ее пользу, негативно скажется на организме из-за нехватки необходимых веществ, отмечает 360.ru.

В январе врач-терапевт Зумруд Омарова призвала не есть гречку каждый день, поскольку это грозит проблемами с почками и гормональными сбоями. Она пояснила, что однообразный рацион на основе крупы может привести к головокружениям, упадку сил, нарушениям сна, спровоцировать сыпь, расстройства стула и проблемы с зубами, отмечает НСН.

Ранее кардиолог Грант Шехян посоветовал пациентам с болезнями сердца включить в рацион гречневую, овсяную и пшенную каши. Так, по его словам, в гречневой каше содержится много железа, в ней, как и в пшенной каше, присутствует хороший баланс по содержанию белков и углеводов.

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