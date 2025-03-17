Актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков умер в возрасте 57 лет
Актер Виталий Мещеряков, известный ролью в сериале «Москва. Три вокзала», скончался на 58-м году жизни после тяжелого заболевания. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Мичуринского драматического театра в Telegram.
Мещеряков ушел из жизни накануне, 16 марта.
«После тяжелой болезни умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению Мичуринской сцене 34 года, Виталий Владиславович Мещеряков <…> Приносим глубокие соболезнования семье Виталия», — говорится в сообщении.
Прощание с актером состоится 18 марта в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре. Похороны пройдут на городском кладбище.
Мещеряков родился в 1968 году. Выпускник Задонского культпросветучилища, он служил в Мичуринском драматическом театре с 1990 года. Также снимался в сериале «Мент в законе».