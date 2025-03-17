Облака в Москве окрасились в радужные оттенки на фоне похолодания
Облака в Москве окрасились в радужные оттенки на фоне похолодания. Об этом главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев сообщил в понедельник, 17 марта.
«Такой эффект называется иризация. Это следствие преломления света на мелких кристалликах льда, сформировавшихся в атмосфере после похолодания», — сказал он агентству городских новостей «Москва».
Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что со вторника, 18 марта, в Москву и область вернутся положительные температуры.
В ближайшие два дня, по ее словам, в Московском регионе стоит ожидать осадков в виде снега. Ночь на вторник, 18 марта, будет холодной: минимальная температура в столице составит –4…–6 градусов, в области — до –9.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале недели в столице будет преобладать характерная для марта температура, пишет Life.Ru. Самой холодной будет ночь на вторник, когда термометры покажут до минус 6–8 градусов, а по области — до минус 12. В среду ночью уже станет потеплее, пишет «Москва 24».