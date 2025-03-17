Реклама
Прямой эфир
Мир
Мужчина бросил страйкбольную гранату в сотрудника ТЦК в Запорожье
Мир
SANA сообщило о гибели двух человек из-за авиаударов Израиля на юге Сирии
Спорт
«Локомотив» впервые стал победителем регулярного чемпионата КХЛ
Мир
Делегаты ДРК вопреки отказу повстанцев посетят переговоры с движением M23
Мир
Во Франции уличили Трампа в перекладывании ответственности за Украину на Европу
Мир
США заявили о намерении применять «подавляющую смертоносную силу» против хуситов
Общество
Муж убитой ВСУ под Суджей беременной женщины рассказал о поисках ее тела
Мир
Трамп обвинил команду Байдена в пренебрежении застрявшими на МКС астронавтами
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской провинции Ходейда
Происшествия
Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ
Происшествия
Девочка умерла от отравления неизвестным веществом в Ставропольском крае
Мир
СМИ узнали о намерении США признать Крым территорией РФ в рамках урегулирования
Мир
Песков назвал опасной тенденцией обсуждение отправки контингента НАТО на Украину
Происшествия
В Татарстане два рыбака провалились под лед и утонули
Мир
Сербия может допустить РФ и США к анализу данных о якобы звуковой пушке на протестах
Общество
Облака в Москве окрасились в радужные оттенки на фоне похолодания
Политика
Военный аналитик назвал поражение под Курском причиной отставки главы генштаба ВСУ
Сюжет:

Облака в Москве окрасились в радужные оттенки на фоне похолодания

Физик Елисеев: москвичи могут наблюдать иризацию облаков на фоне похолодания
0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Облака в Москве окрасились в радужные оттенки на фоне похолодания. Об этом главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев сообщил в понедельник, 17 марта.

«Такой эффект называется иризация. Это следствие преломления света на мелких кристалликах льда, сформировавшихся в атмосфере после похолодания», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Перенос погоды: как разрабатывают климатический прогноз для Камчатки
Он на полуострове особенный, но методы изучения этой территории помогут увидеть будущие изменения в других регионах

Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что со вторника, 18 марта, в Москву и область вернутся положительные температуры.

В ближайшие два дня, по ее словам, в Московском регионе стоит ожидать осадков в виде снега. Ночь на вторник, 18 марта, будет холодной: минимальная температура в столице составит –4…–6 градусов, в области — до –9.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале недели в столице будет преобладать характерная для марта температура, пишет Life.Ru. Самой холодной будет ночь на вторник, когда термометры покажут до минус 6–8 градусов, а по области — до минус 12. В среду ночью уже станет потеплее, пишет «Москва 24».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025