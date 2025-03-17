Новый спорткомплекс планируют построить в Мегете в Приангарье

В поселке Мегет Ангарского городского округа Иркутской области планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и благоустроить стадион. Об этом региональное правительство сообщает в понедельник, 17 марта.

«Проект предусматривает полное обновление имеющегося спортивного объекта с демонтажем старых конструкций и размещением новых сооружений. Он будет реализован в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта», — говорится в сообщении властей.

В настоящее время идет поиск подрядчика на разработку проектной документации. Определить исполнителя планируется во II квартале 2025 года, а начать само строительство по подготовленному им проекту — в 2026-м.

Новый ФОК возведут на месте бывшего стадиона «Луч» в центре Мегета. На участке площадью около 17 тыс. кв. м разместят модульный спортзал с открытым стадионом, который сможет принимать до 24 человек в смену с возможностью организовать четыре смены в день.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, ожидается, что на территории появятся площадки для сдачи норм ГТО, площадки для воркаута, универсальная игровая площадка и беговая дорожка, а также мини-футбольное поле.