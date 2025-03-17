Особый порядок сдачи ГИА в этом году может коснуться трех регионов

Депутаты Госдумы предложили выпускникам 9-х классов, которые решат продолжить обучение на базе среднего профессионального образования (СПО), сдавать экзамен только по двум предметам вместо четырех — русскому языку и математике, новый порядок может коснуться Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Об этом 17 марта сообщается на сайте ГД.

При этом инициатива не отменяет обязательной сдачи четырех дисциплин на итоговой аттестации по итогам окончания 9-го класса для тех учеников, которые планируют продолжить обучение на базе школы. Прием в 10-й класс будет проводиться на основании успешно сданных экзаменов по двум обязательным предметам и по двум предметам по выбору.

Изначально предполагалось, что законопроект будет применен в пяти регионах, ко второму чтению перечень был расширен до 12, включая Москву. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство определило критерии готовности регионов к участию в пилотном проекте.

«Вернемся к процедуре второго чтения, поправками скорректируем список регионов с учетом их готовности. Останутся три субъекта, которые соответствуют критериям, определенным правительством. <…> Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область — это будет репрезентативно», — заключил он.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Минпросвещения РФ утвердили расписание единого и основного государственного экзамена (ЕГЭ и ОГЭ) на 2025 год еще в декабре минувшего года.