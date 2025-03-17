Путин указал на близость позиций РФ и Таджикистана по глобальным вопросам
Позиции России и Таджикистана по глобальным вопросам близки. Об этом 17 марта сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердила общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела», — отметил он по итогам переговоров с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Глава государства отметил, что стороны координируются по ключевым направлениям и на основных международных площадках в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружестве Независимых Государств (СНГ).
Кроме того, Путин указал, что Москва оказывает Душанбе поддержку в ходе его председательства в СНГ в текущем году.
Также по итогам переговоров с Рахмоном российский президент назвал РФ одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана. По его словам, в республике работает более 300 предприятий с российским участием, а в целом капиталовложение РФ составило $1,6 млрд.