Строительство дороги к керлинг-центру началось во Владивостоке

Во Владивостоке началось строительство дороги, которая свяжет новый керлинг-центр с улично-дорожной сетью. Об этом сообщает городская администрация.

Новая дорога возьмет начало от дома № 8б по улице Тюменской, пройдет мимо керлинг-центра и далее выйдет к пересечению улиц Тюменская и Шилкинская. Протяженность объекта составит 500 м.

Как уточняет ИА PrimaMedia, проект предусматривает строительство двухполосной дороги, обустройство тротуаров вдоль проезжей части и монтаж системы освещения. Запланировано и благоустройство прилегающей территории, где выполнят озеленение и создадут места отдыха с лавочками.

Подрядчиком на объекте выступает АО «СпецСу». Сейчас он проводит земляные работы в районе улицы Шилкинской, в том числе разрабатывает откосную часть для дальнейшего устройства подпорных стен.

Ранее в этот же день сообщалось, что во Владивостоке на этой неделе возобновят геологические изыскания в рамках подготовки к реконструкции транспортной развязки в районе остановки «Улица Фирсова».