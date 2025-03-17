Описавшая в дневнике оккупацию ВСУ жительница Мартыновки отказывалась уезжать

Жительница села Мартыновка Курской области Татьяна Васькова, дневник которой нашли российские военнослужащие, отказывалась уезжать из родного дома вопреки уговорам родных. Об этом 17 марта сообщила «Известиям» ее дочь Елена.

По словам дочери, 77-летняя пенсионерка сказала ей и внуку, что хочет умереть в своем доме под Суджей.

Установлено, что женщина скончалась в феврале. Елена поделилась, что при осмотре тела ее матери была обнаружена травма головы.

«У нее черепно-мозговая травма. Но еще ничего не доказано. Может, ударили чем-то, не знаю», — уточнила дочь погибшей.

Елена уточнила, что ее муж несколько раз приезжал к дому Татьяны, однако дверь ему никто не открыл. Родственники пенсионерки до последнего надеялись, что она смогла спастись.

О найденном предсмертном дневнике Татьяны 15 марта сообщили бойцы батальона питерского спецназа «Ахмат». Среди записей она оставила послание Елене со своими переживаниями о жизни и смерти. В тексте она также оставила предсмертные пожелания.

Об освобождении Мартыновки в Минобороны РФ сообщили 11 марта.