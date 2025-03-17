Создать дисбаланс

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Востоковед Илья Веденеев — о том, зачем США усиливают давление на хуситов и как это влияет на ситуацию в регионе
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Президент США Дональд Трамп принял решение начать удары по Йемену. Согласно данным подконтрольного хуситам министерства здравоохранения, в результате атаки погиб как минимум 31 человек, еще 101 получил ранения. Ожидается, что атаки продолжатся.

Возобновление силового давления на хуситов стало одним из элементов более широкой стратегии новой американской администрации по ослаблению иранского влияния в регионе. Так, новая политика «максимального давления» на Исламскую республику была анонсирована 4 февраля, то есть почти сразу после инаугурации Трампа. Ответ не замедлил себя ждать. Как было сказано верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, страна не пойдет на переговоры «под давлением».

Несмотря на то что между военным руководством Исламской республики и йеменскими повстанцами не осуществляется такой тесной координации, как между первыми и «Хезболлой» в Ливане, хуситы всё равно считаются (и в значительной степени действительно остаются) союзниками Ирана в регионе. Речь идет не только о некоторой общности доктринального свойства (в рамках шиитского ислама), но в еще большей степени категорической критике и неприятии политики Израиля по отношению к Палестине.

Имея в виду «расклад сил» в регионе в целом, необходимо отметить, что по итогам прошлогодних действий ВС Израиля на территории Ливана «Хезболла» понесла значительный урон. Фактически было уничтожено всё высшее руководство организации. Это не означает, что «партия Аллаха» прекратила существование, однако ее восстановление потребует времени, и Ирану придется потратить много сил и средств для возрождения ее потенциала. Другим ударом по «Оси сопротивления» стал уход Башара Асада в Сирии и приход к власти оппозиционных сил. Как следствие, сухопутное сообщение (кратчайшим путем) с той же «Хезболлой» в Ливане стало затруднено. Более того, ряд южных сирийских территорий оказался теперь под прямым военным контролем Израиля.

Иными словами, можно сказать, что региональный «баланс сил» складывается не в пользу Исламской республики. И теперь США намерены нанести еще один удар по «Оси сопротивления».

С осени 2023 года — после событий 7 октября в Израиле с последующей операцией ЦАХАЛ в секторе Газа — обстрелы хуситами с суши торговых судов, следующих через Суэц, привели к падению перевозок по этому маршруту на 66%. Также йеменские повстанцы повредили четыре подводных кабеля, соединяющих Европу, Азию и Африку (порядка 25% трафика между этими частями света). 18 декабря 2023-го сообщили о начале военной операции «Страж процветания» — в ней решили участвовать флоты 13 стран. Своих целей она не достигла: как отмечают представители ВМФ США, хуситы продолжают атаковать как торговые, так и военные суда.

С сугубо военной точки зрения победа над таким партизанским движением, как хуситы, представляется затруднительной. Во всяком случае подавить их сопротивление без присутствия «на земле» будет невозможно. Ясно, что США не пошлют своих солдат: в то же время такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, ранее принимавшие участие в войне против хуситов, пошли на прекращение огня и не желают его возобновлять, убедившись в тщетности попыток добиться своих целей в Йемене силовым путем. Как отмечают отечественные военные эксперты, у хуситов просто нет объектов военной инфраструктуры, уничтожение которых привело бы к дезорганизации движения.

С точки зрения давления на Иран важно отметить, что нынешние власти США заявляют о намерении сократить нефтяной экспорт Исламской республики десятикратно. Трудно судить, насколько достижение этой цели реалистично. С одной стороны, политика досмотра иранских танкеров на транзитных маршрутах уже инициирована. С другой — необходимо иметь в виду, что потребителем львиной доли иранской нефти оказался Китай. В ситуации, когда американское руководство ставит своей целью оказать давление одновременно и на Китай, и на Иран, логичным представляется как минимум усиление кооперации между ними.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Иран испытывает на себе серьезное давление США и их союзников в регионе. Трамп заявляет, что его цель — заключение сделки, которая включала бы в себя обязательство Ирана не создавать ядерное оружие. Однако Тегеран на официальном уровне утверждает, что не собирается этого делать. Но, возможно, это только предлог, чтобы продолжать торг вокруг сделки с США и европейскими странами, который бы мог привести к снятию санкций с Исламской республики.

Политика Трампа противоречива в том смысле, что он хочет добиться своих целей силой, в то время как Иран де-факто уже стал пороговым государством. Согласно последним отчетам МАГАТЭ, в распоряжении республики находится уран, обогащенный до 60%. Создание ядерного оружия подразумевает уровень обогащения в 90%. В случае наличия политического решения этот уровень может быть достигнут в относительно короткие сроки. Согласно существующим оценкам, имеющегося материала будет достаточно для создания шести ядерных зарядов. Республика также обладает средствами доставки (баллистические ракеты). Нельзя исключать, что, если давление США, осуществляемое со всех сторон, достигнет своей цели, руководство Ирана может решиться на создание ядерного оружия как гаранта территориальной целостности страны и собственного политического (и физического) выживания.

Автор — кандидат исторических наук, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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