Геоизыскания возобновят в районе Фирсовской развязки во Владивостоке

Во Владивостоке на этой неделе возобновят геологические изыскания в рамках подготовки к реконструкции транспортной развязки в районе остановки «Улица Фирсова». Об этом сообщает городская администрация.

«В рамках исполнения контракта по разработке проектной документации на этой неделе подрядная организация ВТМ «Дорпроект» снова начнет отбор проб грунта», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА PrimaMedia, в ближайшее время буровая установка будет работать на проспекте 100-летия Владивостока, на улицах Постышева и Фирсова. Работы преимущественно будут проводиться в вечерние и ночные часы.

Завершить геологические изыскания планируется к 20 мая. Передать полностью готовую проектную документацию подрядчику необходимо к середине ноября 2025 года.