В Петербурге запретят аренду СИМ во время непогоды
В Санкт-Петербурге будут приостанавливать аренду электросамокатов при неблагоприятных погодных условиях, например снегопаде и гололеде. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
Также власти планируют включить ряд положений по повышению безопасности пешеходов и пользователей СИМ. Среди них — увеличение штрафов за езду не по правилам и обустройство парковок для электросамокатов в едином стиле.
Нововведения внесут в соглашение о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ разрабатывается операторами кикшеринга, комтрансом и городским центром управления парковками.
По информации телеканала «78», сейчас в городе действует соглашение 2024 года, согласно которому запрещена парковка СИМ в четырех центральных районах: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Также действуют шесть зон запрета движения электросамокатов, 175 локаций со сниженной скоростью до 15 км/ч и семь локаций с ограничением до 10 км/ч.
Ранее «Известия» писали, что электросамокаты получат номера, а управлять такой техникой можно будет с 16 лет. Соответствующие изменения в ПДД готовит Министерство транспорта. В документе также планируется прописать требования, касающиеся обгона и опережения пешеходов лицами, управляющими СИМ.