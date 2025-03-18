Сегодня при оценке событий 11-летней давности, связанных с воссоединением Крыма с Россией, становятся очевидными два главных факта. Первый из них заключается в том, что те люди, которые стояли у истоков восстановления исторической справедливости, оказались, говоря языком Льва Гумилева, настоящими героями-пассионариями, то есть «предприимчивыми, активными и рисковыми людьми, стремящимися к выполнению поставленной задачи и преодолевающими страх смерти».

Второй факт, не поддающийся сомнению, связан с тем, что одним из важных последствий «Крымской весны» стало начало активной фазы переформатирования международных отношений. Для более полного понимания этого исторического факта обратимся к главным событиям того времени.

1 марта 2014 года председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории автономной республики. 16 марта, несмотря на многочисленные протесты Запада, состоялся референдум, по результатам которого Крым провозгласил себя независимым и суверенным государством.

День спустя Владимир Путин подписал указ: «Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 г., признать Республику Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства».

А 18 марта 2014 года российский лидер одобрил проект договора о вхождении Крыма в состав России. «Мы не хотим раздела Украины, нам это не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским. Он никогда не будет бандеровским», — сообщил Владимир Путин. Он внес в Федеральное Собрание просьбу рассмотреть принятие двух новых субъектов РФ — Республики Крым и города Севастополя, а также ратифицировать подготовленный договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в РФ.

В этот же день президент России, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Севастопольского городского совета Алексей Чалый подписали договор о вступлении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Затем 20 марта Госдума приняла закон о присоединении Крыма и Севастополя к России, а 21 марта Владимир Путин подписал его.

Простое перечисление указанных выше событий красноречиво свидетельствует о том, что сторонники однополярного мира, построенного на принципах Pax Americana, не смогли препятствовать возвращению Крыма в состав России, продемонстрировав тем самым главное: они уже не могут диктовать свои условия игры на международной арене, как это происходило на протяжении последних двух с половиной десятилетий.

И уже 11 апреля в своем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул: «Думаю, что происходит переформатирование всей мировой системы, потому что после исчезновения Советского Союза и Варшавского договора те, кого мы называем собирательным словом «Запад», упустили исторические возможности, когда Россия предлагала целый ряд инициатив, которые позволили бы по-настоящему объединить не только Европейский континент, но и Евроатлантику, включая Евразию».

То есть мир из однополярного начал превращаться в многополярный. Не считаться с Россией не посмели тогда ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. На тот момент процесс распада монополярного мира только начинался, и попытки воспрепятствовать этому проявляются до сих пор по-разному: под видом санкций и бряцания оружием, борьбы за соблюдение норм международного права и осуждения «агрессора» и других, не менее зрелищных и пропагандистских акций, однако вряд ли все эти деяния смогут спасти ситуацию.

Украинский кризис вскрыл несовершенство предлагаемого нам мирового порядка, полностью оголив теневые стороны международной политики, особенно те, которые с особой тщательностью скрывались от мировой общественности. Этот кризис в целом и события вокруг Крыма в частности, как феномен, послужили той последней каплей, которая переполнила чашу терпения в деле перетягивания каната от однополярного мира к новому устройству.

И в этом смысле сегодня Крым снова демонстрирует всему миру свою готовность выступить инициатором движения за переустройство мира. 27–29 марта этого года в Ялте Российская ассоциация международного сотрудничества при поддержке МИД РФ и Совета министров Республики Крым проводит международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. 80 лет прошло с этой конференции, и сегодня, когда, с одной стороны, человечество вновь оказалось на пороге фундаментальных геополитических перемен, а с другой — никуда не исчезла опасность новой мировой войны, в экспертном сообществе всё больше обсуждается вопрос о проведении «Ялты 2.0».

Предлагается сценарий проведения такой международной конференции, которая должна была бы провозгласить формирование новой системы международных отношений. И эту потребность многие связывают не с проблемой Украины, а нарастающими процессами трансформации современного мироустройства и необходимостью их организационно-правового оформления, как это было с ныне действующей Ялтинско-Потсдамской системой 80 лет назад в Крыму.

Ялтинская конференция, наряду с Потсдамской, знаменовала завершение крупнейшего исторического конфликта и определила политический облик мира второй половины XX века. Возникла система международных отношений, которая, базируясь на новом соотношении сил, предопределила необходимость учета интересов двух сверхдержав, что, в свою очередь, придало международным процессам высокую степень управляемости. Подобное способно произойти на предлагаемой конференции «Ялта 2.0», где можно будет рассмотреть вопрос о формировании нового мирового порядка и в последующем — новой системы международной системы с учетом перехода к многополярности. Но как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, этот прогноз возможен, если «США поймут, что не нужно преувеличивать зону своей ответственности за международные дела, и вполне гармонично будут чувствовать себя одним из ведущих государств, но уже не гегемоном».

В результате Крым и Ялта, считаясь колыбелью Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, могут стать родиной международной конференции «Ялта 2.0», которая предложит миру новое мироустройство, основанное на реальном представительстве разных народов и традиций, взаимном уважении, доверии и общепризнанных принципах международного права и Устава ООН.

Автор — профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук

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