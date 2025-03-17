В Британии назвали главную ошибку Зеленского с начала СВО
Главной ошибкой, которую совершил президент Украины Владимир Зеленский с начала специальной военной операции (СВО), стало решение полностью положиться на помощь Запада. Такое мнение британский аналитик Александр Меркурис высказал в понедельник, 17 марта.
«Зеленский думал, что западные страны смогут поставить столько оружия, что это сведет на нет преимущества России», — отметил он в интервью Lenta.Ru.
Эксперт подчеркнул, что украинские власти недооценили решимость не только российского руководства, но и общества довести этот конфликт до конца.
Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз (ЕС) столкнулся с рядом трудностей при согласовании нового пакета помощи Украине на сумму €40 млрд, сообщается на сайте kp.ru.
Кроме того, глава дипломатии напомнила, что на саммите ЕС, состоявшемся 6 марта, было принято решение о том, что новый транш помощи Украине должен быть предоставлен «как можно скорее», пишет Life.Ru.
14 марта сообщалось, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.