В Москве новостройки у парков оказались почти в полтора раза дороже

В исторических границах столицы 1 кв. м в новостройках возле парков почти в полтора раза дороже, чем в «старой» Москве в целом, следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 18 марта.

Большинство столичных новостроек в пешей доступности от благоустроенных зеленых зон сконцентрировано рядом с 10 самыми посещаемыми парками города. В этот список входят «Зарядье», Парк Горького, Измайловский парк, «Сокольники», Парк Победы на Поклонной горе, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», сад «Эрмитаж», «Красная Пресня», ландшафтный парк на Нагатинском полуострове.

По информации экспертов, суммарно вблизи главных рекреационных пространств «старой» Москвы застройщики реализуют 23 проекта. В них продается 3236 лотов. «Квадрат» в этих комплексах обойдется в среднем в 920,8 тыс. рублей, что на 48% больше, чем в «старой» Москве в целом (622 тыс. рублей). Средняя стоимость лота на первичном рынке у парков составляет 76,2 млн рублей против 36,3 млн рублей в исторических границах столицы (+109,9%).

«На конечную стоимость предложения для клиентов оказывает влияние много факторов, в том числе локация и транспортная доступность, стадия строительства, расположение по отношению к парковым зонам, большой воде и достопримечательностям и прочее», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

В свою очередь коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева рассказала, что география предложения новостроек премиум-класса смещается за пределы центра и даже запада Москвы.

«Это объясняется не только дефицитом свободной земли в ЦАО. У многих покупателей сегодня сменились приоритеты. Прежде клиенты непременно хотели жить в пределах Садового кольца. Сейчас же они все чаще обращают внимание на другие привлекательные локации, более тихие и экологичные, с зелеными пространствами и развитой инфраструктурой. При этом ведущие девелоперы превращают новые районы застройки в настоящие центры притяжения. Компании создают современные социальные и рекреационные объекты, качественно меняющие облик локаций, вместе с тем устанавливая комфортные цены», — объяснила она.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов уточнил, что более трети площади Москвы занимают парки, скверы, бульвары, природные заказники.

«Однако новостройки рядом с благоустроенными зелеными зонами в столице встречаются нечасто. К тому же многие из них стоят дороже рынка. Но в перспективных локациях за пределами центра можно встретить доступное первичное жилье у парков. На мой взгляд, это хорошие варианты для инвестиций, ведь природные объекты повышают ликвидность недвижимости, а статус обновляемых при участии девелоперов территорий наверняка повысится», — заключил он.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.