Дело Владимира Кулибабы. За что приговорили криминального босса из 1990-х

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 годам лишения свободы криминального авторитета Владимира Кулибабу. Он признан виновным в двойном убийстве, совершенном в 1993 году. Также проверяется его причастность к гибели экс-депутата Госдумы Марка Горячева и члена собственной банды Александра Боброва. При этом в 2012-м Кулибаба уже был оправдан по еще одному делу об убийстве. Что известно о его криминальном прошлом — в материале «Известий».

В чем обвиняли Кулибабу

• Владимир Кулибаба обвинялся в руководстве преступной бандой и организации убийства криминального авторитета Игоря Савина (Кувалда) и его охранника Кирилла Угольникова, работавшего по совместительству командиром патрульно-постовой службы милиции Кировского РУВД Санкт-Петербурга. В процесс были вовлечены также Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль, которых также обвиняли в двойном убийстве и участии в банде Кулибабы.

• Вердикт в отношении подсудимых в феврале вынесло жюри из восьми присяжных. Они решили, что Кулибаба организовал убийство Савина и Угольникова и руководил бандой, в которую входили Карпинский и Мотыль. Было доказано пособничество Мотыля в убийстве, а участие Карпинского в том же преступлении доказано не было.

• На основании вердикта присяжных Санкт-Петербургский городской суд приговорил Кулибабу к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Карпинский и Мотыль были оправданы, за ними признано право на реабилитацию. Уголовное дело об организации и участии в преступной банде в отношении всех троих было прекращено в связи с истечением срока давности.

Как развивалось дело о двойном убийстве

• Двойное убийство авторитета Савина и милиционера Угольникова было совершено поздним вечером 16 августа 1993 года. Их расстреляли из двух автоматов Калашникова в автомобиле возле дома № 16 по улице Фрунзе в Санкт-Петербурге, куда они приехали якобы для покупки часов Rolex. В Савина попали 27 пуль, в Угольникова — 16. Вместе с ними находился еще один телохранитель Дмитрий Скворцов (в будущем — помощник замглавы МВД РФ и член банды Кулибабы), однако он смог сбежать и не пострадал.

• Обвинение предполагало, что организатором убийства являлся Кулибаба. Карпинский якобы стрелял из одного автомата Калашникова. Вторым оружием управлял Марат Аристов, с 2021 года скрывающийся от следствия и объявленный в международный розыск. Мотыль должен был обеспечить киллерам отход на автомобиле.

• Поводом для расправы якобы стала месть за несостоявшееся покушение на Константина Яковлева (Могила) — одного из главных криминальных авторитетов Санкт-Петербурга и лидера собственной могиловской группировки. 31 июля 1993-го трое человек совершили вооруженное нападение на его офис, однако Яковлев остался жив. Покушение на него могло быть связано с отказом бригады Савина сдавать прибыль в общак могиловской ОПГ, в которую она входила.

• Предполагается, что одного из троих нападавших вскоре нашли члены банды Яковлева и выяснили у него имя заказчика. Тогда Кулибаба, якобы намереваясь выслужиться перед авторитетом и получить продвижение, решил наказать Савина. Они находились в дружеских отношениях, так что Кулибабе был известен распорядок дня жертвы. Уже спустя 16 дней Савин был расстрелян.

• Расследование двойного убийства сразу зашло в тупик. Следователи не нашли доказательств причастности Яковлева, и через полтора года уголовное дело было приостановлено. Однако 7 декабря 2021 года Кулибаба, Карпинский и Мотыль были задержаны. Основанием для возобновления дела стали показания тайного свидетеля, указавшего на вину всех троих в убийстве почти 20-летней давности.

Что известно о Кулибабе

• Кулибаба родился в 1969 году в Одессе. В юношестве он занимался спортивной борьбой. В конце 1980-х Кулибаба переехал в Ленинград, чтобы учиться в Институте физической культуры имени Лесгафта, однако учебу он так и не закончил. Он познакомился с Яковлевым и якобы стал одним из видных членов его группировки, отвечавшим за внутреннюю безопасность.

• В 2000-х Кулибаба занялся общественной деятельностью. В 2000 году он стал вице-президентом Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга, а через семь лет возглавил организацию. Также он являлся помощником президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева. Кулибаба был вице-президентом Академии национальной безопасности (получил пост после убийства Олега Тарана в 2001 году) и возглавлял координационный совет молодежного движения «Россия».

• В 2021 году Кулибаба занялся политикой в Молдавии. Он стал соучредителем платформы «Народный союз», которая оказывала поддержку блоку коммунистов и социалистов — главных соперников партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду. В Молдавии Кулибаба также являлся председателем Федерации профсоюзов работников сферы физической культуры, спорта и туризма SindSport.

Какие еще уголовные дела у Кулибабы

• Кулибаба ранее уже являлся фигурантом громкого уголовного дела об убийстве. 24 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге был убит гендиректор охранного предприятия «Каскад» Вадим Чечель. В этот момент он выходил из дома своей невесты Марии Строгановой (предположительной подруги Тягачева). Убийца застрелил бизнесмена из пистолета и попытался скрыться, но вскоре был пойман. Им оказался киллер могиловской ОПГ Александр Дружинин. Спустя год он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

• В суде Дружинин заявил, что заказчиком убийства был депутат Госдумы Денис Волчек, который являлся партнером Яковлева и якобы получил в распоряжение общак после его гибели в 2003-м. Однако следователи не нашли подтверждений этой версии. Тогда Дружинин сообщил, что убийство заказал Кулибаба, заплативший не только за преступление, но и за оговор Волчека. Кулибаба был арестован в 2010 году, однако спустя два года суд присяжных его оправдал.

• В феврале 2025 года Кулибаба получил также обвинение в убийстве члена собственной банды Александра Боброва. Следствие считает, что в 1995 году Кулибаба поручил Скворцову (выжившему охраннику Савина) найти киллера, который в итоге ликвидировал Боброва в его собственной квартире.

• Кулибаба может быть также причастен к смерти бизнесмена и политика Марка Горячева, пропавшего в 1997 году. Следствие считает, что по его указанию бывший депутат Госдумы был похищен, убит и расчленен. Его тело утопили в Финском заливе. В дальнейшем на этом месте было найдено тело неопознанного мужчины без головы и кистей рук.