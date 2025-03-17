Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главы генштаба вооруженных сил страны Анатолия Баргилевича, чтобы полностью возложить на него ответственность за провал армии в Курской области и на других направлениях. Таким мнением с «Известиями» 17 марта поделился военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

«Все неудачи, связанные с провалом курской операции, неудачи в других регионах, в том числе в Донецкой Народной Республике, всё будет повешено на Баргилевича. Киеву нужен козел отпущения, тот, кто якобы виноват во всем происходящем. Зеленский пытается спасти свою шкуру, он же, подчеркиваю, верховный главнокомандующий, все операции ВСУ были согласованы с ним», — пояснил он.

При этом, добавил собеседник издания, Баргилевич является «довольно профессиональным» начальником штаба. По его словам, к провалу Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтолкнули именно авантюрные решения Зеленского.

Среди прочего Мингалев отметил, что Андрей Гнатов, ныне возглавивший генштаб ВСУ, является сторонником Зеленского, что и стало ключевой причиной для его назначения.

Накануне газета El Pais со ссылкой на примерно 30 украинских военных сообщила, что боевики ВСУ признают, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией. Тем не менее один из украинских солдат выразил надежду на то, что Россия и Украина смогут предпринять шаги к нормализации отношений.