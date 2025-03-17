Петербург получит 2,2 млрд рублей на строительство коричневой ветки

Федеральные власти предоставят Санкт-Петербургу кредит на строительство Красносельско-Калининской линии метро. Транш одобрила правительственная комиссия, рассказали телеканалу «78» в комитете финансов.

Город на Неве получит 2,248 млрд рублей. На эти деньги проложат коричневую ветку от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал – 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование. Также будет построен участок от «Казаковской» до «Путиловской».

Ранее власти Северной столицы потребовали подготовить проект планировки и межевания территории для размещения участка новой коричневой линии от «Каретной» до «Полюстровского проспекта – 1». Работы должны быть выполнены к марту 2026 года.

Ранее сообщалось, что строительство метрополитена в бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год выделено в отдельный пункт. Всего на ближайшие три года в бюджет города заложили 170 млрд рублей на возведение подземки.