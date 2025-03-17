Спасатели эвакуировали из Суджанского района более 460 человек
Спасатели эвакуировали из освобожденного Суджанского района в Курской области 465 человек. Об этом 17 марта сообщило МЧС России.
«Совместными усилиями сотрудников МЧС России, Минобороны РФ и других структур вывезены 465 человек, 42 — за последние сутки», — указано в Telegram-канале ведомства.
Указывается, что в Курской области создано 88 пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных. В пути люди обеспечиваются водой и продуктами, их также сопровождают работники МЧС, готовые помочь с оформлением документов и поиском близких.
«Решены вопросы всестороннего обеспечения, в том числе оказания медицинской и психологической помощи», — добавили в ведомстве.
Ранее, 13 марта, военные рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.