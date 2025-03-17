Умерла мать убитого украинскими нацистами журналиста Олеся Бузины

Мать убитого украинскими националистами писателя и журналиста Олеся Бузины Валентина умерла, так и не дождавшись приговора убийцам сына. Об этом 17 марта сообщила дочь погибшего журналиста Мария Бузина.

«Сегодня не стало моей родной и любимой бабушки Бузины Валентины Павловны», — указала она в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

По словам Марии, мать Олеся Бузины перенесла инфаркт в январе, а в последний месяц жизни серьезно страдала от болезни.

«Спасибо за наше прекрасное путешествие в жизни, за встречу на этой земле, родная и любимая Валечка», — написала внучка Валентины Бузины.

Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на Дегтяревской улице. Сотрудник СМИ получил четыре огнестрельных ранения, одна пуля попала ему в голову. Незадолго до смерти он рассказывал, что получал угрозы от украинских националистов во время его работы шеф-редактором газеты «Сегодня». Кроме того, журналист утверждал, что на него оказывали давление сверху.

Валентина Бузина активно требовала от киевских властей расследования гибели сына и наказания для убийц. При этом, по ее мнению, в деле были замешаны украинские спецслужбы.

В 2018 году на Украине начался суд над двумя подозреваемыми — неонацистами Андреем Медведько и Денисом Полищуком. Однако с того момента подсудимым так и не был вынесен приговор.