Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве
Военные из Таджикистана примут участие в торжественном параде Победы, приуроченном к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в Москве 9 мая. Об этом 17 марта сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики [Таджикистан] будет участвовать в торжественном параде на Красной площади», — сказал он после подписания совместных документов с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин добавил, что Рахмон принял приглашение российской стороны и приедет в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин 28 февраля сообщил «Известиям», что сербские военные примут участие в параде Победы на Красной площади. Он также выразил уверенность, что Путин и сербский президент Александр Вучич в тот день встретятся в Москве.