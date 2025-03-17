В Британии рассказали об игре США с Украиной в кошки-мышки

США играют с Украиной в кошки-мышки, чтобы Киев начал мирные переговоры. Об этом британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал в понедельник, 17 марта.

По словам эксперта, в Вашингтоне сначала говорят, что возобновят всю военную помощь Киеву, а потом заявляют обратное. Он добавил, что при полном прекращении помощи Соединенными Штатами ситуация со временем станет критической для Украины.

«США крайне непоследовательны в этом вопросе. Они хотят, чтобы Украина начала переговоры, поэтому играют в кошки-мышки», — заявил Меркурис в интервью Lenta.Ru.

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение возможного прекращения огня на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным продвигается достаточно хорошо, передает RT.

Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине. При этом российский лидер отметил, что есть ряд важных вопросов, касающихся контроля и верификации соблюдения перемирия, а также остановки поставок оружия Киеву, сообщает 360.ru.

Ранее в ходе переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась с инициативой о прекращении огня сроком на 30 дней.