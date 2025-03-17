Россия и Таджикистан согласовали планы по развитию военного сотрудничества

Заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и министр обороны Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода 17 марта согласовали планы по развитию военного и военно-технического сотрудничества.

«Обсуждены состояние и согласованы планы по развитию военного и военно-технического сотрудничества России и Таджикистана на ближайшую перспективу», — говорится в публикации российского ведомства.

Встреча представителей министерств обороны двух стран состоялась в Москве ранее в этот день.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном 17 марта сообщил о планах подписания совместных документов стран, в том числе в сфере безопасности в рамках работы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Рахмон подчеркнул, что вопросы безопасности имеют первостепенное значение в двустороннем сотрудничестве.