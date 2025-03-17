Постпред РФ заявил об отказе проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через Украину

Россия больше не готова проводить ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через территорию Украины. Об этом 17 марта сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, использовать традиционный маршрут ротации опасно. Он напомнил, что после атаки украинской стороны на служебный автомобиль МАГАТЭ 10 декабря 2024 года Москва дала Киеву еще один шанс на ротацию 12 февраля. Она в том числе была сорвана.

«Ротация была пущена под откос самым жестоким образом с использованием тяжелых вооружений против колонны. Повторять такие эксперименты, честно говоря, я думаю, мы не будем готовы», — сказал Ульянов на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что срывом ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС 12 февраля Украина продемонстрировала свою террористическую сущность и недоговороспособность. Она подчеркнула, что Москва продолжит работать с агентством и приложит все усилия для нейтрализации угроз функционирования ЗАЭС.