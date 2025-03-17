Эксперты рассказали о стоимости квартир в новостройках ЦАО Москвы

Стоимость жилья в новостройках внутри Центрального административного округа (ЦАО) Москвы на 55% выше, чем у соседних проектов такого же класса в прилегающих к центру города округах. Это следует из данных девелопера STONE, с которыми ознакомились «Известия» 17 марта.

По информации компании, средняя стоимость 1 кв. м в новостройках, расположенных рядом с ЦАО, но за его пределами, составляет 721 тыс. рублей. В то же время в проектах на периферии ЦАО средняя цена «квадрата» достигает 1 млн 345 тыс. рублей. Разница в цене между новостройками по разные стороны границы ЦАО составляет 87%, то есть жилье внутри ЦАО дороже в два раза.

Однако эксперты уточнили, что в ЦАО представлено больше проектов элитного класса. Если сравнивать новостройки одного класса по обе стороны от границы ЦАО, разница в цене будет менее заметна, но всё же сохранится.

Большинство сравниваемых проектов по обе стороны границы ЦАО относятся к бизнес- и премиум-классу. Внутри этого округа средняя стоимость 1 кв. м в таких новостройках составляет 975 тыс. рублей. За пределами ЦАО, но в непосредственной близости от его границ аналогичные новостройки бизнес- и премиум-класса предлагаются в среднем по 630 тыс. рублей за «квадрат». Разница в цене между соседними проектами одного класса по разные стороны границы ЦАО составляет 55%.

За пределами ЦАО средняя стоимость 1 кв. м в элитных новостройках составляет 1,45 млн рублей, в то время как внутри ЦАО, на периферии, цена достигает 2,36 млн рублей за квадратный метр. Разница достигла 40%.

Директор коммерческого управления STONE Кристина Недря отметила, что расположение новостройки в ЦАО Москвы всё еще существенно влияет на ее позиционирование и ценообразование. Однако, по ее словам, во многом это маркетинговый эффект, так как сравниваемые проекты часто расположены всего в нескольких кварталах друг от друга.

«Покупателю стоит задуматься, готов ли он переплачивать исключительно за формальную принадлежность к ЦАО, ведь по качеству, инфраструктуре, благоустройству и транспортной доступности разницы может и не быть. Это подтверждается тем, что некоторые новые проекты за пределами ЦАО уже сейчас дороже аналогичных, но более старых проектов внутри округа. Качество проекта имеет большее значение, чем формальное расположение, и покупатели готовы платить за него, а не за престиж адреса», — добавила эксперт.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.