Курс юаня на Мосбирже упал до 11,5 рубля впервые с 28 июня 2024 года
Курс юаня опустился в понедельник, 17 марта, ниже 11,5 рубля впервые с 28 июня 2024 года. Об этом свидетельствуют данные на торгах на Московской бирже.
Согласно данным, на 16:23 мск курс юаня упал на 2,61%, или 31 копейку, и составил 11,49 рубля. По состоянию на 16:55 котировка юаня упала до 11,48.
При этом курс юаня, установленный Центральным банком РФ на 15 марта, составляет 11,81.
Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард рассказал 6 февраля «Известиям» о причинах падения курса юаня. По его словам, падение обосновано поздними перерасчетами Китая на фоне праздничных дней в стране.