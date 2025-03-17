Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
Средства ПВО сбили пять авиабомб JDAM и 117 беспилотников ВСУ
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Наука и техника
Ученые РФ разработали способ диагностики муковисцидоза по выдыхаемому воздуху
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Мир
Экс-духовник Трампа сдался властям в США после обвинений в насилии над ребенком
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Происшествия
В Башкирии в пожаре в двухэтажном доме погибли взрослый и пятеро детей
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра
Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн
Сюжет:

В Госдепе США указали на необходимость прекратить боевые действия на Украине

Госдеп США: чтобы достичь мира на Украине, нужно остановить боевые действия
0
EN
Фото: РИА Новости/Sputnik/Артур Габдрахманов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США стремятся достичь устойчивого мира на Украине, но для начала необходимо остановить боевые действия. Об этом 17 марта заявила официальный представитель Государственного департамента страны Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox Business.

«Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить убийства», — отметила Брюс, ее слова приводит «РИА Новости».

По словам представителя Госдепартамента, целью переговоров Соединенных Штатов с делегациями России в Эр-Рияде и Украины в Джидде было именно прекращение вооруженных столкновений.

«Есть нюансы»: Путин предложил обсудить ряд вопросов перед разговором о перемирии на Украине
Смогут ли в Соединенных Штатах найти ответы для российской стороны

Ранее в этот день политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» заявил, что в настоящее время президент США Дональд Трамп посылает противоречивые сигналы в вопросах урегулирования на Украине, поэтому следует дождаться реальных дел Вашингтона навстречу решению кризиса.

Накануне американский лидер заявил журналистам, что собирается провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. Он также отметил, что в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт. Затем, в понедельник, о подготовке разговора лидеров двух государств сообщил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025