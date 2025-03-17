В Госдепе США указали на необходимость прекратить боевые действия на Украине
США стремятся достичь устойчивого мира на Украине, но для начала необходимо остановить боевые действия. Об этом 17 марта заявила официальный представитель Государственного департамента страны Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox Business.
«Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить убийства», — отметила Брюс, ее слова приводит «РИА Новости».
По словам представителя Госдепартамента, целью переговоров Соединенных Штатов с делегациями России в Эр-Рияде и Украины в Джидде было именно прекращение вооруженных столкновений.
Ранее в этот день политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» заявил, что в настоящее время президент США Дональд Трамп посылает противоречивые сигналы в вопросах урегулирования на Украине, поэтому следует дождаться реальных дел Вашингтона навстречу решению кризиса.
Накануне американский лидер заявил журналистам, что собирается провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. Он также отметил, что в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт. Затем, в понедельник, о подготовке разговора лидеров двух государств сообщил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.