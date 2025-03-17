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В Таиланде планируют сократить срок безвизового пребывания туристов до 30 дней

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Фото: Global Look Press/Mikel Bilbao Gorostiaga
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Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания туристов в стране до 30 дней. Об этом 17 марта сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта.

«Период безвизового пребывания в Таиланде планируется сократить с 60 до 30 дней», — говорится в материале.

Глава минтуризма Соравонг Тхиентхонг уточнил, что министерство иностранных дел Таиланда признало существование проблемы использования иностранцами безвизового режима с целью ведения незаконного бизнеса.

Отмечается, что соответствующие органы власти согласились на сокращение срока, чтобы снизить риск ведения нелегального бизнеса на территории страны.

В настоящее время въезжать в Таиланд в туристических целях без визы разрешено гражданам 93 стран.

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