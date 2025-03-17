Власти ФРГ поручили местным СМИ исключить свидетельства применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) фашистских жестов и символов. Об этом 17 марта сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«До немецких средств массовой информации доведено указание федерального правительства исключить появление в фото- и видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что при записи репортажей с участием украинских военных журналистам предписывается просить их «удалить агитационные элементы и воздержаться от нежелательных действий» на время съемки. При этом уточняется, что ответственность, в том числе уголовную, понесут представители немецких СМИ.

В СВР добавили, что Германия осведомлена о факте свободного распространения нацистских идей на Украине. При этом в службе подчеркнули, что линия германского правительства свидетельствует о том, что немецкие власти не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха. Отмечается, что они также игнорируют преступления нацистского периода своей истории.

МИД Израиля 16 марта запретил журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара. Это произошло из-за того, что 4 марта на официальном мероприятии корреспондент спросил об отсутствии осуждения Израилем восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста. Министр ответил, что не знал об этом до заданного вопроса.

Секретарь Союза журналистов России, руководитель международного департамента СЖР Тимур Шафир в беседе с «Известиями» заявил, что израильскому МИДу необходимо работать над предотвращением героизации нацистских деятелей. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что ситуация с отстранением Кулюхина указывает на нежелание Израиля знать правду о неонацизме на Украине.