Подтверждение биометрии может стать обязательным для микрозаймов. В Госдуму внесли проект закона, усложняющий доступ к онлайн-кредитам. Инициативу поддерживает ЦБ: мера должна снизить уровень мошенничества. Слишком простая проверка позволяет преступникам оформлять кредиты, сообщает телеканал «Известия».

В 2023 году было зафиксировано более 5 тыс. жалоб на мошенничество. А вот участники рынка предупреждают о сложностях внедрения системы. Представители микрофинансовых организаций критикуют закон, указывают на высокие расходы внедрения. Также рынок опасается потерять миллионы клиентов из-за недоступности. Биометрический профиль есть далеко не у каждого человека.

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