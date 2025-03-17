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Тело пропавшей год назад финалистки «Миссис Бурятия» Буиновой нашли в гараже

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Фото: t.me/mvd_03
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В Улан-Удэ правоохранители обнаружили два тела в заброшенном пустующем гараже. Предположительно, это тела пропавших год назад финалистки «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомого Стаса Норбоева. Об этом 17 марта сообщили в управлении МВД РФ по республике.

«Тела были обнаружены засыпанными землей в досмотровой яме. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти граждан», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

С момента пропажи молодых людей оперативники провели масштабную работу. Так, для восстановления маршрута движения автомобиля погибшей, а затем и подозреваемого были просмотрены сотни камер видеонаблюдения. Таким образом и был установлен гаражный массив, где, по версии сотрудников уголовного розыска, злоумышленником были оставлены тела.

Отмечается, что правоохранительные органы проверили более 460 гаражей, в том числе принадлежащих собственникам.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Буинова пропала в ночь на 12 апреля 2024 года. Женщина подрабатывала в такси, вечером 11 апреля она отправилась в очередную смену. Возле торгового центра в ее Mitsubishi Outlander сел ее 26-летний знакомый, который также пропал без вести. Автомобиль финалистки «Миссис Бурятия – 2024» нашли спустя несколько дней в одном из дворов, скрученные номера машины лежали в багажнике.

15 апреля сотрудники СУ СКР по Бурятии сообщили, что по факту «безвестного исчезновения местной жительницы, которая уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander, обратно не вернулась и бесследно исчезла», расследуется уголовное дело.

16 апреля 2024 года координатор отряда «ЛизаАлерт» Вероника Ерофеева сообщила, что для поиска Буиновой в Улан-Удэ задействованы беспилотные летательные аппараты.

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